«Раскурочили и бросили»: на Карла Маркса повредили свежую тротуарную плитку

В Калининграде на ул. Карла Маркса рабочие повредили свежую тротуарную плитку, да так и бросили. Об этом «Клопс» рассказали очевидцы.

По их словам, ситуация возникла у дома №17. Здесь прокладывали кабель.

«Раскурочили свежую плитку, да так и бросили, — рассказал один из собеседников «Клопс». — А ведь её здесь уложили совсем недавно — работы закончились лишь в ноябре прошлого года. Из-за того, что повредили тротуар, всё благоустройство может пойти прахом. Плитка разойдётся и «поплывёт». За чей счёт тогда будут переделывать?»

«Клопс» обратился в администрацию Калининграда с просьбой прокомментировать ситуацию.