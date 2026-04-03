Апрель в «Клинике Эксперт»: 4 столичных специалиста посетят Калининград

В апреле «Клинику Эксперт» посетят четыре специалиста из Санкт-Петербурга и Москвы. Приёмы пройдут по двум направлениям: лечение болевых синдромов и гинекологические проблемы.

11 апреля — Щербакова Юлия Владимировна

Гинеколог-хирург с 25-летним стажем. Работает с миомами, полипами, кистами яичников, пролапсом тазовых органов, воспалительными заболеваниями, бесплодием и невынашиванием беременности. В её практике — бережное отношение и внимание к каждой пациентке.

17–18 апреля — Байлюк Евгений Николаевич

Акушер-гинеколог, гинеколог-хирург, заведующий отделением гинекологии в петербургском госпитале «Мать и дитя» (КГ «Лахта»). Кандидат наук, врач высшей категории. Стаж — 22 года, более 20 000 операций.

Евгений Николаевич — хирург экспертного уровня. Он оперирует миомы любых размеров и локализаций, сохраняя орган. Работает с эндометриозом — даже в сложных и запущенных случаях. Проводит подготовку к ЭКО, лапароскопический серкляж при невынашивании, пластику рубца после кесарева сечения. Владеет лазерной, радиочастотной, аргоноплазменной хирургией. Проводит отбор на операции по ОМС.

23–24 апреля — Бикмуллин Вадим Наильевич

Нейрохирург, кандидат наук, врач высшей категории. Стаж — 37 лет. Оперирует грыжи и стенозы позвоночника, травмы позвоночника, опухоли спинного мозга, туннельные синдромы. Владеет минимально-инвазивными технологиями, в том числе радиочастотной абляцией (РЧА) для лечения стойких болевых синдромов. Проводит отбор на операции по ОМС.

Вадим Наильевич — член Санкт-Петербургского и Российского общества нейрохирургов. Награждён орденом «За военные заслуги».

28 апреля — Нагорный Валерий Николаевич

Невролог, нейрохирург. Стаж — 17 лет. Помогает при болях в спине, шее, остеохондрозе, грыжах, мигренях, невралгиях и головокружениях. Проводит малоинвазивные процедуры под рентген-контролем, которые снимают боль на срок до восьми месяцев и часто становятся альтернативой операции.

Валерий Николаевич стажировался в университете Дьюка, клинике Джона Хопкинса, в отделениях лечения боли в США и Сингапуре.

Когда давно беспокоят вопросы здоровья, важно, чтобы рядом оказался специалист, которому можно доверять. Если вы давно откладывали визит к врачу — возможно, сейчас самое время, чтобы наконец разобраться в своих ощущениях и почувствовать себя спокойнее.

Узнать более подробную информацию и записаться на приём можно:

по номеру телефона: +7 (4012) 98-84-48,

через сайт клиники.

Калининград, Букетная ул., 2