Заморозки, туман и дождь: какой будет погода в Калининградской области в пятницу

В пятницу в регионе ожидается переменчивая погода с ночными заморозками и дневным потеплением. Об этом сообщили в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Ночью температура воздуха опустится до -2…-4°C, местами — до -5…-6°C, на побережье — от -2 до +2°C. Ожидается облачность с прояснениями, возможны дымка и туман, местами сильный. Также синоптики предупреждают о вероятной гололедице и изморози.

Утром температура начнёт повышаться: от -1…-4°C в области до +6…+9°C к полудню. Туман постепенно рассеется, установится переменная облачность.

Днём воздух прогреется до +9…+13°C, на побережье — до +4…+8°C. Местами возможен небольшой дождь. Вечером температура снова понизится до 0…+4°C, сохранится облачность с прояснениями и вероятность осадков.

Ветер ночью и утром будет слабым и переменным — 1–4 м/с. Днём и вечером усилится до 4–9 м/с, порывы могут достигать 10–12 м/с, а на побережье — до 12–14 м/с.