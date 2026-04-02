17:27

Диплом есть — медиков нет: в Калининградской области только 42% выпускников остаются в здравоохранении

  1. Калининград
Автор:
Диплом есть — медиков нет: в Калининградской области только 42% выпускников остаются в здравоохранении
Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

Обязательная трёхлетняя отработка поможет существенно увеличить процент трудоустройства выпускников БФУ в Калининградской области. Об этом говорилось на заседании комитета по здравоохранению и социальной политике Калининградской торгово-промышленной палаты.

По словам заместителя начальника департамента финансово-экономической работы регионального министерства здравоохранения Юлии Тукуновой, в 2025 году этот показатель составил лишь 42%.

В настоящее время проходят обучение 1 238 целевиков. Это все медицинские вузы, с которыми у регионального минздрава есть соглашения. Из них:

  1. специалитет — 946 человек,
  2. ординатура — 223 человека,
  3. среднее профессиональное образование — 69 человек.

В 2025 году завершили обучение 214 целевиков:

  1. по программе специалитета — 80 человек,
  2. ординатура — 115 человек,
  3. среднее звено — 19 человек.

При этом трудоустроились в поликлиники и больницы всего 128 выпускников:

  1. по программе специалитета — 18 человек, или 23% (45 человек поступили в ординатуру),
  2. ординатура — 94 человека, или 82%,
  3. среднее звено — 16 человек, или 84%.

В 2026 году вуз выпустит 567 медиков, из них:

  1. выпускники программ среднего профессионального образования — 355 человек,
  2. выпускники специалитета — 122 человека,
  3. ординаторы — 90 человек.

Региональный минздрав прогнозирует, что введение обязательной отработки выпускников позволит повысить процент трудоустройства до 75-95%. По федеральному закону, который вступил в силу с 1 марта 2026 года, выпускники медицинских вузов и колледжей в течение трёх лет обязаны отработать под руководством врача-наставника. Это возможно лишь в государственных медицинских учреждениях, а также в коммерческих, если они работают по программе обязательного медицинского страхования. 

Требование об отработке обязательно для всех без исключения, в том числе и для тех, кто получал образование на коммерческой основе. В случае отказа такой специалист не будет допущен до периодической аккредитации, то есть в медицине он работать не сможет. Если же от отработки откажется целевик, ему придётся заплатить штраф.

В Калининградской области лишь четверть медицинских работников — молодые люди в возрасте до 35 лет.

2 079
Здравоохранение и медицина