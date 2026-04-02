Диплом есть — медиков нет: в Калининградской области только 42% выпускников остаются в здравоохранении

Обязательная трёхлетняя отработка поможет существенно увеличить процент трудоустройства выпускников БФУ в Калининградской области. Об этом говорилось на заседании комитета по здравоохранению и социальной политике Калининградской торгово-промышленной палаты.
По словам заместителя начальника департамента финансово-экономической работы регионального министерства здравоохранения Юлии Тукуновой, в 2025 году этот показатель составил лишь 42%.
В настоящее время проходят обучение 1 238 целевиков. Это все медицинские вузы, с которыми у регионального минздрава есть соглашения. Из них:
- специалитет — 946 человек,
- ординатура — 223 человека,
- среднее профессиональное образование — 69 человек.
В 2025 году завершили обучение 214 целевиков:
- по программе специалитета — 80 человек,
- ординатура — 115 человек,
- среднее звено — 19 человек.
При этом трудоустроились в поликлиники и больницы всего 128 выпускников:
- по программе специалитета — 18 человек, или 23% (45 человек поступили в ординатуру),
- ординатура — 94 человека, или 82%,
- среднее звено — 16 человек, или 84%.
В 2026 году вуз выпустит 567 медиков, из них:
- выпускники программ среднего профессионального образования — 355 человек,
- выпускники специалитета — 122 человека,
- ординаторы — 90 человек.
Региональный минздрав прогнозирует, что введение обязательной отработки выпускников позволит повысить процент трудоустройства до 75-95%. По федеральному закону, который вступил в силу с 1 марта 2026 года, выпускники медицинских вузов и колледжей в течение трёх лет обязаны отработать под руководством врача-наставника. Это возможно лишь в государственных медицинских учреждениях, а также в коммерческих, если они работают по программе обязательного медицинского страхования.
Требование об отработке обязательно для всех без исключения, в том числе и для тех, кто получал образование на коммерческой основе. В случае отказа такой специалист не будет допущен до периодической аккредитации, то есть в медицине он работать не сможет. Если же от отработки откажется целевик, ему придётся заплатить штраф.
В Калининградской области лишь четверть медицинских работников — молодые люди в возрасте до 35 лет.