Погода резко изменится: в Калининградской области прогнозируют снег и заморозки

В регионе после кратковременного потепления в выходные может резко похолодать. Об этом сообщили в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».

По данным синоптиков, уже с начала следующей недели начнётся перестройка атмосферных процессов. Антициклон сместится в район Скандинавии и северной Атлантики, а над восточной Европой сформируется область пониженного давления. Такая ситуация способствует поступлению холодных воздушных масс с севера.

По предварительным расчётам, к середине недели дневная температура может опуститься до +4…+7°C. Ночью вероятны заморозки до 0…-3°C, местами — до -5°C.

При определённом развитии синоптической ситуации возможны кратковременные осадки — дождь, мокрый снег или снежная крупа. Ожидаемая температура будет ниже климатической нормы для начала апреля.