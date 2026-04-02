Только 5% калининградцев готовы доверить приём на работу искусственному интеллекту — опрос

Лишь небольшая доля калининградцев готова полностью доверить процесс найма искусственному интеллекту. Об этом говорят результаты опроса сервиса SuperJob, опубликованные в четверг, 2 апреля.

Только 5% респондентов заявили, что предпочли бы, чтобы собеседование проводил алгоритм. При этом 40% допускают участие ИИ лишь на отдельных этапах интервью. Каждый второй опрошенный выступил против использования технологий в таком формате.

В то же время практическая готовность к взаимодействию с алгоритмами оказалась выше: 39% участников исследования согласились бы пройти собеседование с ИИ (из них 8% — безусловно, 31% — скорее готовы). Однако 61% относятся к этому с опасением или полностью отвергают такую возможность.

Если выбирать между человеком и технологией, подавляющее большинство — 82% — отдают предпочтение рекрутеру. Алгоритмы выбирают те же 5%.

Женщины чаще допускают частичное использование ИИ при найме, тогда как мужчины чаще выражают недоверие к таким инструментам. При этом заметной разницы в отношении к технологиям между молодёжью до 35 лет и более старшими участниками опроса не выявили.

Кроме того, респонденты со средним профессиональным образованием чаще выступают против использования ИИ в подборе персонала, чем люди с высшим образованием.