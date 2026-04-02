Здесь мог быть ваш тротуар: на Емельянова пешеходная дорожка исчезла под слоем грязи (фото)

Жители ул. Подполковника Емельянова в Калининграде недовольны состоянием обочины дороги в десяти метрах от их дома. После прокладки труб вдоль улицы там образовалась стихийная парковка, а пешеходная зона так покрылась грязью, что под ней даже трудно опознать тротуар. На это калининградка Виктория А. пожаловалась в официальном паблике губернатора области «ВКонтакте».

Проблема существует уже несколько лет, объяснила Виктория «Клопс». «В Луговом строят большой квартал, они вели канализацию, проводили раскопки, — говорит женщина. — Потом ямы засыпали, но получился огромный карман, где постоянно паркуются грузовики, хотя там стоит запрещающий знак. Там и раньше тоже машины парковались, но сейчас их стало просто очень много. Это постоянный шум, особенно ночью».

Вторая беда — отсутствие уклона обочины и дренажной канавы, которые были здесь до работ на коммуникациях. Канавка собирала в себя лишнюю влагу. Газон симпатично зеленел. Теперь жижа с дороги свободно льётся на тротуар и стекает ниже, к фундаменту жилого дома, который постепенно отсыревает.