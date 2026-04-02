В калининградском минздраве рассказали, сколько врачей подрабатывают в частных клиниках и откуда приезжают в регион

В Калининградской области четверть медицинских работников — молодые люди в возрасте до 35 лет. Об этом сообщила заместитель начальника департамента финансово-экономической работы регионального министерства здравоохранения Юлия Тукунова на заседании профильного комитета Калининградской торгово-промышленной палаты.

В системе здравоохранения региона трудятся 9 559 человек. Из них 36% — люди среднего возраста. 22% — старше 60 лет.

«Позитивным фактором является наличие квалификационной категории у 30,5 процента медицинских работников, что свидетельствует о повышении качества профессиональной подготовки и росте внутренней мотивации к профессиональному образованию и развитию», — сказала Тукунова.

Представитель ведомства назвала число медиков, которые трудятся в государственных и муниципальных учреждениях и подрабатывают в частных. Среди врачей таковых 20%, среди среднего медперсонала — 4%.

За 2025 год персонал больниц и поликлиник вырос на 262 специалиста: 136 врачей и 126 — среднего медперсонала. Из других регионов в Калининградскую область в 2025 году прибыло 310 человек:

врачей — 165, специалистов среднего звена — 145.

В 2024 году область приняла 330 медиков из других регионов:

врачей — 157, специалистов среднего звена — 173.

Больше всего медиков приезжает из Москвы и Подмосковья — 73 за два года. На втором месте — Санкт-Петербург и Ленинградская область, откуда к нам прибыло 47 человек. Затем лидирующие позиции занимают регионы Сибири: