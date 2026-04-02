В калининградском минздраве рассказали, сколько врачей подрабатывают в частных клиниках и откуда приезжают в регион

В калининградском минздраве рассказали, сколько врачей подрабатывают в частных клиниках и откуда приезжают в регион
В Калининградской области четверть медицинских работников — молодые люди в возрасте до 35 лет. Об этом сообщила заместитель начальника департамента финансово-экономической работы регионального министерства здравоохранения Юлия Тукунова на заседании профильного комитета Калининградской торгово-промышленной палаты.

В системе здравоохранения региона трудятся 9 559 человек. Из них 36% — люди среднего возраста. 22% — старше 60 лет. 

«Позитивным фактором является наличие квалификационной категории у 30,5 процента медицинских работников, что свидетельствует о повышении качества профессиональной подготовки и росте внутренней мотивации к профессиональному образованию и развитию», — сказала Тукунова.

Представитель ведомства назвала число медиков, которые трудятся в государственных и муниципальных учреждениях и подрабатывают в частных. Среди врачей таковых 20%, среди среднего медперсонала — 4%. 

За 2025 год персонал больниц и поликлиник вырос на 262 специалиста: 136 врачей и 126 — среднего медперсонала. Из других регионов в Калининградскую область в 2025 году прибыло 310 человек:

  1. врачей — 165,
  2. специалистов среднего звена — 145.

В 2024 году область приняла 330 медиков из других регионов: 

  1. врачей — 157,
  2. специалистов среднего звена — 173.

Больше всего медиков приезжает из Москвы и Подмосковья — 73 за два года. На втором месте — Санкт-Петербург и Ленинградская область, откуда к нам прибыло 47 человек. Затем лидирующие позиции занимают регионы Сибири:

  1. Кемеровская область — 30 человек,
  2. Омская область — 30 человек,
  3. Красноярский край — 28 человек,
  4. Томская область — 28 человек,
  5. Иркутская область — 26 человек,
  6. Новосибирская область — 24 человека,
  7. Алтайский край — 20 человек.

В Калининграде нехватка кадров в медицинских организациях превысила две трети от общего числа вакансий в сфере здравоохранения региона.  

