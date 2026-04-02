Сначала дожди, потом до +16°С: синоптики дали контрастный прогноз на выходные в Калининградской области

В Калининградской области в ближайшие выходные ожидаются контрастные погодные условия: сначала придут дожди и усилится ветер, а затем потеплеет. Об этом сообщили в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».

В субботу в регион придёт волновой циклон, сформированный над Северным морем и Балтикой. Его атмосферные фронты принесут первые за последние десять суток ощутимые осадки, особенно в утренние часы. Температура воздуха составит около +7…+10°С, при этом порывы ветра могут достигать 15 м/с и выше.

В воскресенье ситуация изменится: на фоне влияния антициклона ожидается более тёплая погода с прояснениями. Днём воздух прогреется до +13…+16°С. Однако уже к вечеру к региону может подойти новый атмосферный фронт с осадками.

По предварительным данным, на следующей неделе возможен резкий температурный спад из-за полярного вторжения, которое ранее появлялось лишь в долгосрочных прогнозах.