Ева от МегаФона научилась распознавать голоса роботов и дипфейки

Виртуальный помощник Ева теперь может выявить синтезированную речь и прямо во время разговора предупредить абонента о том, что он общается с роботом или слышит поддельный голос. По итогам собственного клиентского опроса функция вошла в топ-3 самых ожидаемых решений.

Виртуальный ассистент Ева от МегаФона научилась определять, что абоненту дозвонился робот или голос собеседника является дипфейком: многофакторная модель определяет признаки синтезированной речи, анализируя множество параметров звуковой волны. Причём Ева способна распознать как полезный «синтез» — например, уведомление о доставке товаров, так и мошеннический — чаще всего это подделанный голос настоящего человека, например члена семьи, руководителя или даже знаменитости. Мошенники используют его для обмана, создав голос при помощи нейросети.

О том, что голос собеседника может быть роботом, Ева будет сообщать прямо во время разговора. В случае, если одновременно с синтезом будут определены признаки мошенничества, звонок будет разъединён: искусственный интеллект анализирует речь в режиме реального времени, и, если появляются опасные или подозрительные паттерны, Ева сообщает абоненту о потенциальной угрозе и разъединяет такой звонок. Важно отметить, что признаки синтезированной речи — далеко не всегда сигнал о риске мошенничества: это может быть безобидный робот, информирующий о доставке или иных сервисах. Таких роботов Ева успешно отличает о злонамеренных и разговор с ними прерывать не будет.