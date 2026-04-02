В Светлогорске исторический гостевой дом «Генрих» признали объектом культурного наследия

В Светлогорске исторический дом №35 на Калининградском проспекте внесли в единый госреестр объектов культурного наследия в качестве памятника местного значения. Соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовых актов.

В документе объект значится как «Здание гостевого дома «Генрих», 1907 год». В описании уточняется, что особняк построили в эклектичном стиле с элементами неоклассицизма и югендстиля. Для него утвердили предмет охраны, границы территории и режим использования участка. Под защиту государства взяли фасады, крышу, восьмигранную башенку, декоративное оформление окон, руст и межэтажный карниз.

В 1907 году коммерсант Генрих Глаге построил рядом с площадью у Мельничного пруда большой гостевой дом, после его семья сосредоточилась на приёме отдыхающих. На втором этаже располагалась хозяйская квартира, слева находились гостиничные номера, справа — большой магазин колониальных товаров, где продавали чай, кофе, какао, шоколад и сувениры для туристов.