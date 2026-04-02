ВТБ обновил мобильный банк

ВТБ полностью обновил мобильное приложение с акцентом на удобство и рост финансовых возможностей для клиентов. Изменения отражают новую концепцию розничного бизнеса: чем больше клиент взаимодействует с банком, тем больше выгод сможет получить для себя и своей семьи. Обновлённое приложение доступно в том числе клиентам «Почта банка», перешедшим в ВТБ в рамках интеграции.
Все операции в новом «ВТБ Онлайн» собраны в четырёх разделах:
- «Расти с ВТБ» предлагает условия роста благосостояния и конкретной выгоды на каждом этапе взаимодействия с банком. Все финансовые и нефинансовые сервисы адаптированы под интересы клиента и его ежедневные потребности.
- «Живи с ВТБ» объединяет все предложения партнёров с максимальными скидками и индивидуальными условиями для клиента и его близких. Здесь можно в пару кликов планировать путешествия и досуг, покупать одежду, косметику и электронику, заказывать доставку товаров.
- «Приумножай с семьёй и близкими» позволит участникам Семейного банка ВТБ управлять семейными счетами для трат, а также получать персональные семейные предложения.
- «Почувствуй заботу» — здесь клиент сможет быстро и в режиме 24/7 решать возникающие вопросы в любом удобном для себя канале связи: через чат-бот, по номеру телефона или онлайн-звонок.
«Время — главная ценность для человека. Новый "ВТБ Онлайн" позволяет быстро и с максимальным удобством решать все вопросы в одном приложении, адаптированном под интересы каждого клиента. Открыть депозит, отправиться за покупками или запланировать путешествие — всё это можно сделать, не покидая мобильный банк. В течение 2026 г. мы продолжим развивать его разделы, добавляя новые сервисы и опции от ВТБ и крупнейших компаний нашей страны», — отмечает первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова.
Генеральная лицензия Банка России №1000.