Под Калининградом часть береговой полосы Преголи загадочным образом попала в частные руки

Под Калининградом в посёлке Прибрежное часть земли в границах береговой полосы Преголи оказалась в собственности физлица, хотя доступ к таким территориям должен быть свободным. Об этом в телеграм-канале областной прокуратуры сообщили в четверг, 2 апреля.

На участке стоят нежилое здание и забор, которые мешают свободно пройти к реке. По иску прокуратуры суд обязал собственника снести постройки и открыть доступ к воде. Прокуратура контролирует исполнение решения.