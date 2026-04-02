Мусора больше в преддверии Пасхи: власти Советска ответили на жалобы горожан, недовольных состоянием кладбища

В преддверии Пасхи на городском кладбище стало больше мусора, его вывозят дважды в неделю. Об этом администрация Советска сообщила «Клопс» в ответе на запрос, комментируя жалобы на неприглядное состояние погоста.

«Увеличение объёма мусора (прошлогодней листвы) на городском кладбище связано с уборкой мест захоронений родственниками умерших в преддверии Пасхи», — объяснили чиновники.

Мусор вывозят два раза в неделю — этим занимается специальная организация. Траву на кладбище косят с мая по октябрь. В марте здесь спилили аварийные деревья, порубочные остатки обещают вывезти до 10 апреля.

Грунтовые дороги, на которые также жаловались горожане, грейдируют несколько раз в год. Самый разбитый участок на въезде подсыпали. Работы возможны в сухую погоду и при отсутствии заморозков. Когда полностью установятся такие условия, дорогой займутся. Зимой уборку проводили на всей территории кладбища, в первую очередь расчищая въезд и дорожки к местам захоронений.

Как заверили в администрации, жалоб на состояние кладбища в последние два года не поступало. За порядком следит организация МАУ «Спецбюро г. Советска».