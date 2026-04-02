Испорченную памятную надпись на мурале с портретом сержанта Колоскова в Калининграде восстановят (фото)

Испорченную надпись на мурале с портретом сержанта Колоскова на одноимённой улице в Калининграде восстановят. Об этом рассказали «Клопс» в ресторане, работающем в здании с панно.

Фамилия Героя Советского Союза Алексея Колоскова пострадала во время ремонта, который проводил новый собственник в конце 2025 года. Прямо в этом месте подрядчик пробил стену, чтобы вывести вентиляционную трубу.

У жителей улицы это вызвало негодование — так, калининградец Олег Алексеевич, позвонивший в редакцию, счёл это недопустимым кощунством. В преддверии празднования 9 Апреля злополучная труба показалась ему особенно возмутительной.

Собственник заведения согласен, что получилось некрасиво, и уже принимает меры, чтобы ситуацию исправить.

«Мы ни в коем случае не хотели никого оскорбить, — заверила «Клопс» менеджер заведения Александра. — У нас не немецкий ресторан, у нас русский ресторан с немецкой кухней! Мы, как все граждане нашей страны, уважаем и чтим память героев войны. Уже сейчас вопрос решается, всё поправим. Нам очень жаль, что так получилось!»

В ближайшее время, как заверила Александра, надпись будет перенесена, так что герой не останется безымянным. А позже, возможно, решится и вопрос с обновлением самого мурала, который за несколько лет бытования успел обсыпаться.

Автор рисунка, калининградский художник Грачик Гущян, рассказал «Клопс», что сделал это граффити по заказу предыдущего владельца здания. На стене постоянно появлялись следы самовыражения юных вандалов, их приходилось закрашивать. Красивый полноценный мурал представлялся способом решить эту проблему. Кстати, изначально задумка была другой.

«Нам хотелось что-то трогательное, посвящённое пожилым людям, — рассказал художник, который в целом стремится вложить в свои работы какой-то духовный или социальный подтекст. — Но уже в процессе заказчик концепцию изменил, решил обратиться к военной тематике. Так что мы сделали портрет, но больше к этому проекту не возвращались».