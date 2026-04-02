В Калининграде заново рассчитают, сколько нужно денег на ремонт мозаики на Нижнем озере (фото)

Мозаичные панно на набережной Нижнего озера в Калининграде, восстановленные к Чемпионату мира по футболу, опять разрушаются. Калининградской службе заказчика поручено рассчитать, сколько средств понадобится на их ремонт, сообщили «Клопс» в городском управлении благоустройства, озеленения и экологии.

К апрелю текущего года как минимум два из четырёх панно уже несут на себе заметные следы времени: часть элементов выщерблена и свободно валяется на тротуаре. У некоторых кругов недостаёт уже практически по трети сектора из тех, что составляют орнамент.

Благоустройство этой территории, как пояснили в комитете городского хозяйства, идёт в рамках муниципальной программы «Комфортный город». В прошлом году КСЗ уже подготовила смету на восстановление мозаичных рисунков на тротуаре вокруг озера.

Но средства на реставрацию панно в бюджет Калининграда на 2026 и плановый период 2027—2028 годов не заложены. Тем не менее, после актуализации расчётов городские власти надеются определить источник финансирования работ в текущем году.