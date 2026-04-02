В Храброво число рейсов, самолёты которых не успевают приземлиться по расписанию, выросло до 28

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В аэропорту Храброво выросло число рейсов, прибывающих в Калининград с задержкой, тогда как по вылетам ситуация не изменилась. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани в четверг, 2 апреля.

По состоянию на 11:15 по местному времени на прилёт задерживаются 28 рейсов из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Казани и Саратова. По отправлению, как и раньше, из графика выбились 15 бортов в Москву, Петербург, Уфу и Казань. Основная нагрузка пришлась на столичные направления.

На изменение расписания повлияли ограничения, которые утром вводили в небе над Ленинградской областью. Губернатор региона Александр Дрозденко сообщал в своём телеграм-канале об угрозе БПЛА, однако позже режим воздушной опасности отменили.

Жителей и гостей Калининградской области просят заранее проверять статус рейса перед выездом в аэропорт. В пресс-службе Храброво также напомнили, что при задержках пассажирам предоставляются услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами.

Статус рейса рекомендуют отслеживать на онлайн-табло воздушной гавани, по объявлениям в терминале, а также уточнять у авиакомпаний — по телефонам горячих линий и через личные кабинеты на официальных сайтах. Дополнительную информацию можно получить в кол-центре Храброво по номеру +7 (4012) 550-550.