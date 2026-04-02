В Калининграде определили победителей школьного волейбольного Кубка «Локо»

Финальные матчи четвёртого Кубка «Локо» — волейбольного турнира среди команд школ на призы губернатора Калининградской области — прошли во Дворце спорта «Янтарный». Об этом «Клопс» рассказали в пресс-службе ВК «Локомотив» в четверг, 2 апреля.

В турнире участвовали 59 команд из 21 муниципалитета Калининградской области. Всего на площадку вышли более тысячи школьников, за время соревнований команды провели 374 матча.

По итогам финальных игр определились победители и призёры Большого и Малого Кубков. В числе лидеров первого — гимназия №40, Полесская СОШ и гимназия №1, второго — Светловский городской округ, школы №44 и №57.

На церемонии награждения присутствовали губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных, зампред регионального правительства и министр спорта Наталья Ищенко, глава минобра Светлана Трусенёва, а также представители РФСО «Локомотив», Всероссийской федерации волейбола, Калининградской железной дороги, «Альфа-Банка» и волейбольного клуба «Локомотив».