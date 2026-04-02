Фонтаны Калининграда начали готовить к открытию сезона (фото)

В Калининграде начали готовить фонтаны к новому сезону, который традиционно стартует 1 мая. Об этом сити-менеджер Елена Дятлова сообщила в своём телеграм-канале в четверг, 1 апреля.

На этой неделе подрядчик приступил к обслуживанию механизмов. Специалистам предстоит провести сервисные работы на 18 фонтанах, в том числе на трёх плавающих — на Нижнем, Летнем и Зимнем озёрах.

«Ведутся подготовительные и монтажные работы: проводится техническое обслуживание оборудования и подключение насосных систем. Подрядчик обязан до 25 апреля провести пробный запуск всех фонтанов — процедура будет проходить в присутствии представителей "Калининградской службы заказчика"», — заявила чиновница.