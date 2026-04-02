В Храброво задерживаются десятки рейсов на вылет и прилёт

В калининградском аэропорту Храброво в четверг, 2 апреля, задерживаются 34 рейса — как на прилёт, так и на вылет. Об этом говорят данные онлайн-табло воздушной гавани.

С опозданием должны отправиться 15 бортов в Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Уфу и Казань. Вовремя сесть в Калининградской области не успевают 19 самолётов, в основном из тех же городов, а также из Саратова.

Статус рейса рекомендуют отслеживать на онлайн-табло воздушной гавани, по объявлениям в терминале, а также уточнять у авиакомпаний — по телефонам горячих линий и через личные кабинеты на официальных сайтах. Дополнительную информацию можно получить в кол-центре Храброво по номеру +7 (4012) 550-550.