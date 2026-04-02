Сначала туман, потом всё остальное: погода в Калининграде и области на 2 апреля

В четверг, 2 апреля, в регионе ожидаются туманное утро, потепление днём и похолодание к вечеру. Об этом пишут в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Утром воздух начнёт прогреваться от 0...-2 до +5...+8 к полудню. На побережье будет свежее — до +1...+4. В Калининграде и по области туман и облачность начнут быстро рассеиваться, но у моря местами сохранятся дымка и прохладная погода.

Днём в регионе ожидается +8...+12, на западе области — +6...+9, у побережья — +3...+6. В Калининграде и по области будет преимущественно ясно или малооблачно, на побережье — переменная облачность, местами возможны дымка и туман.

К вечеру снова похолодает: на закате синоптики прогнозируют +4...+7, к полуночи — от +1 до -2. Специалисты не исключают дымку и туман, в том числе сильный, особенно на побережье, на западе области и в Калининграде.

Ветер в течение суток будет слабым, атмосферное давление начнёт снижаться с 763 до 758 мм рт. ст.