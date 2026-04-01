«Балтика» разыграла болельщиков новостью о возвращении еврокубков в Калининград спустя 28 лет

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

«Балтика» объявила о старте лицензирования для участия в турнирах УЕФА и возможном возвращении еврокубков в Калининград. Шуточный пост появился в телеграм-канале ФК в среду, 1 апреля.

«Футбольный клуб «Балтика» начал процедуру лицензирования на участие в международных кубковых турнирах под эгидой УЕФА в сезоне 2026/2027! Еврокубки могут вернуться в Калининград спустя 28 лет! Именно в 1998-м наша команда дебютировала в турнирах Союза европейских футбольных ассоциаций в тогда ещё разыгрываемом Кубке Интертото. Получение лицензии наш клуб ожидает в 18:00 1 апреля», — говорится в сообщении.