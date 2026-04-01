У границ Калининградской области одновременно засекли два самолёта-разведчика НАТО

В небе у границ Калининградской области заметили сразу два небольших разведчика Североатлантического альянса. Об этом, ссылаясь сервис анализа полётных данных, пишет РИА Новости в среду, 1 апреля.
Первый — американский Bombardier Challenger 650 в военной модификации ARTEMIS II. По данным агентства, он базируется в Румынии и почти каждый день кружит возле российского анклава. Второй — шведский Gulfstream IV. Этот борт вылетел с авиабазы Мальмё и сейчас обходит границы Калининградской области, а также западную границу Беларуси.
В Польше собираются провести учения «Край», чтобы проверить, готова ли страна к возможным боевым действиям. Одним из этапов станет стратегическая оборонительная игра с разбором разных кризисных сценариев, включая введение военного положения.