У границ Калининградской области одновременно засекли два самолёта-разведчика НАТО

В небе у границ Калининградской области заметили сразу два небольших разведчика Североатлантического альянса. Об этом, ссылаясь сервис анализа полётных данных, пишет РИА Новости в среду, 1 апреля.

Первый — американский Bombardier Challenger 650 в военной модификации ARTEMIS II. По данным агентства, он базируется в Румынии и почти каждый день кружит возле российского анклава. Второй — шведский Gulfstream IV. Этот борт вылетел с авиабазы Мальмё и сейчас обходит границы Калининградской области, а также западную границу Беларуси.