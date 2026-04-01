Калининградец больше тридцати лет пьёт воду, которую «заряжает» с помощью видеозаписи Чумака (обновлено)

Калининградец Виктор Нифонтов, который сохранил записи телеэфира популярного в 90-х экстрасенса Алана Чумака, больше 30 лет пьёт «заряженную» таким образом воду. Именно она позволила ему сберечь крепкое здоровье, считает рассказавший об этом «Клопс» горожанин в среду, 1 апреля.

Носитель, на котором запечатлены пассы медиума, Виктор Нифонтов обновил уже несколько раз. Первые годы он пользовался видеокассетой, сделав запись телепередачи. Потом её пришлось оцифровать и перенести на компакт-диск, а немного позже — на флеш-накопитель. Сейчас сеанс хранится у калининградца просто в виде файла на жёстком диске планшета.

«Но это не всё, — признался он. — У меня есть ещё несколько копий, и в облаке ещё лежит файл, не дай бог, что случится. Такую информацию потерять нельзя!»

Каждое утро Виктор ставит банку с чистой кипячёной водой перед планшетом и терпеливо ждёт, пока экстрасенс закончит свои дистанционные манипуляции. Мужчина утверждает, что вкус воды после этого едва ощутимо меняется, она приобретает лёгкий аромат чёрной смородины. Но главное — эффект, который она даёт.

«Мне скоро 70, — говорит калининградец, — а я до сих пор бегаю как мальчик, каждое утро гимнастику делаю, ни сердца, ни давления, ничего! У меня даже ОРВИ не было уже лет 20, даже соплей никаких никогда!»

Виктору очень жаль, что такие полезные на его взгляд передачи больше не показывают по центральному телевидению. Эти сеансы он считает самым важным достижением первых постсоветских лет.

Обновлено 2.04.2026

Новость, которую вы только что прочитали, опубликована в День смеха, 1 апреля, и носит шуточный характер. Редакция «Клопс» желает всем читателям крепкого здоровья — физического и ментального!