В Калининграде фасад новой школы на Каштановой аллее пошёл трещинами

В Калининграде на фасаде нового корпуса школы №50 на Каштановой аллее образовалась трещина. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

На ситуацию со зданием, которое построили по национальному проекту «Образование» и сдали в эксплуатацию в январе 2024 года, обратили внимание местные жители. Городские власти провели проверку.

«При усадке здания после строительства допустимо возникновение трещин штукатурного слоя. Проверка помещений здания школы осуществляется на постоянной основе, в том числе с привлечением специалистов инженерно-технической службы. Трещины, возникшие при усадке здания нового корпуса школы, устраняются путём восстановления окрасочного слоя», — отметили в пресс-службе администрации Калининграда.

Ремонт во время учёбы детей решили не делать. «Штукатурку обновят на каникулах, никакой опасности для детей она не представляет», — подчеркнули в горадминистрации.