Туманы с видимостью до 150 метров и до +13: прогноз в Калининградской области на 1 апреля

В среду, 1 апреля, в регионе прогнозируют переменную облачность и постепенное потепление. Об этом сообщается в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Утром температура поднимется от -1...+1°C до +5...+8°C к полудню. При этом в прибрежных районах и на западе региона, включая Калининград, из-за тумана и плотной облачности воздух может прогреваться слабее — до +1...+4°C.

Днём в регионе ожидается до +9...+13°C, причём на востоке будет теплее. В западной части — около +6...+9°C, у побережья — +2...+6°C. В этих районах сохранится высокая вероятность тумана и дымки, особенно на участке Светлогорск — Куршская коса.

Вечером температура начнёт снижаться: от +2...+6°C на закате до 0...-3°C к полуночи. В западной части области и у моря синоптики прогнозируют туман, местами сильный — с видимостью менее 150 метров.

Ветер будет северо-западный: ночью и утром слабый (1–5 м/с), днём — умеренный (2–8 м/с). Атмосферное давление понизится с 767 до 764 мм рт. ст.