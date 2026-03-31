«Локомотив» с лёгкой пробуксовкой вышел в следующую стадию Кубка России

«Локомотив» преодолел барьер 1/8 финала Кубка России по волейболу. По итогам двух матчей калининградки выбили из борьбы «Динамо-Метар» из Челябинска, передаёт корреспондент «Клопс».

В первой партии три тысячи болельщиков «Локо» увидели лишь бледную тень своей команды. Елизавета Диких практически в одиночку разрывала все защитные порядки красно-зелёных. Даже замены не помогли команде Андрея Воронкова. В итоге стартовый сет остался за гостями — 20:25.

К середине второй партии хозяйки наконец-то разыграли и убежали вперёд на 7 очков. Эйс, блок и пара челябинских атак оставили от этого комфортного преимущества лишь один балл. Ключом к победе стали два блока Киселёвой, даже дуплет Диких не помог соперницам — 25:21.

Решающим оказался третий сет. Выиграв его, «Локомотив» гарантировал бы себе выход в четвертьфинал. А вот для соперника неудача означала конец и без того серого сезона. Девушки с Урала бились, за каждый мяч цеплялась либеро гостей Тамара Зайцева. Выход Любушкиной добавил железнодорожницам мощи и уверенности. Победа в партии со счётом 25:16 превратила остаток матча в формальность, интересную лишь статистикам.

Без турнирного нерва «Локомотив» заиграл уверенно. Преимущество росло хозяек росло стремительно: 9:1 на подачах Киси, 13:3 — после серии от Капраловой. Инстинкта убийцы не хватило «Локо», чтобы добить соперника, и тем не менее: победа 3:1 вывела команду в четвертьфинал, где она сыграет с «Корабелкой» за выход в «Финал шести».