После нескольких холодных ночей в Калининградскую область может прийти почти летнее тепло — синоптики

В начале следующей недели температура в регионе может подняться до +15...+18 градусов, а местами и до +20. Об этом телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области» пишет во вторник, 31 марта.

До грядущей субботы серьёзных климатических изменений не ожидается. В регионе сохранится сухая погода, а по ночам будет по-прежнему свежо — с температурами около нуля, туманами и заморозками. В четверг воздух в некоторых местах области может остыть до -2...-4 градусов.

Более заметное потепление прогнозируется в период с 5 по 9 апреля. Синоптики отмечают: «Высотный гребень антициклона может сместиться центром на юго-восток Европы, а вдоль его западной периферии в таком случае протянется вынос тропической воздушной массы из северной Африки и Средиземноморья». Сильных осадков в эти дни пока что не ждут.