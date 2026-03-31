Музей Мирового океана рассказал о готовности к туристическому сезону

Музей подошёл к весне с обновлённой инфраструктурой и новыми форматами работы. Главное изменение коснулось нового корпуса — экспозиционно-образовательного центра «Планета Океан», где в прошлом году ввели самостоятельный осмотр экспозиции и добавились экскурсии-концерты. Уже с апреля пропускная возможность корпуса вновь увеличится: теперь свободное посещение с самостоятельным осмотром будет доступно не только в первой половине дня, как это реализуется сейчас, но и во второй. К тому же прибавится количество сеансов в «Планету Океан», а полюбившиеся многим экскурсии-концерты «Голос Океана» будут проходить ежедневно. Кроме экспозиционно-образовательного корпуса, изменения коснутся и других объектов: НИС «Космонавт Виктор Пацаев» и гидросамолёт Бе-12 также увеличат количество экскурсий для посетителей.

Музей Мирового океана предлагает посетителям путешествие как внутри объектов, так и за их пределами. В 2023 году музей получил статус туроператора, что позволило запустить экскурсионные маршруты разных форматов: автобусные, пешие и речные. Каждый уникален и отличается по своей наполненности, и, конечно, каждый рассчитан на свою аудиторию. Туристу, впервые решившему посетить Янтарный край, и коренному жителю города, насытившемуся популярными местами региона, будут интересны разные объекты и маршруты, и музей это тоже учитывает.

Например, для тех, кто хочет увидеть главные природные сокровища региона, разработан автобусный маршрут «Янтарное море». За пять часов участники побывают на Янтарном комбинате, прогуляются по живописной Филинской бухте и посетят Морской выставочный центр в Светлогорске, где познакомятся с этнографической коллекцией «Люди моря». Маршрут «Путь к маяку» покажет гостям и жителям города «Старый маяк» в посёлке Заливино и удивительные пейзажи Куршского залива. На автобусной экскурсии её участники узнают самые интересные факты об истории и природе Калининградской области, а прибыв на место, — о маячной службе и традиционных судах этого региона, прогуляются вдоль кромки воды по экотропе и, поднявшись на башню по старинной гранитной лестнице, насладятся видами Куршского залива.