Облачно и без осадков: погода в Калининградской области во вторник, 31 марта

В Калининградской области во вторник, 31 марта, ожидается облачная с прояснениями погода. Без осадков. Об этом сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Как отметили наблюдатели, ночью в Калининграде и области 0...+3°C. В восточной части региона — до +2...+5°C. На западе области — переменная облачность, на востоке — облачно с прояснениями и без осадков.

Утром температура будет повышаться от 0...+4°C на восходе до +5...+8°C к полудню. В Калининграде и на западе — переменная облачность, на востоке области — облачно с прояснениями, у побережья утром возможна дымка, туман.

Днём воздух прогреется до +9...+12°C в Калининграде и области, у побережья — до +5...+8°C). Вечером похолодает от +4...+7°C на закате до +1...+3°C к полуночи.

Ветер в течение суток преимущественно северо-западный, ночью и утром 1-5 м/с, днём и вечером 3-9 м/с. Атмосферное давление будет повышаться с 760 до 764 мм рт. ст.