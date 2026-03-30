В Калининграде троих подростков судят за теракты на железной дороге

Северо-Западная транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело о терактах на Калининградской железной дороге. Об этом в понедельник, 30 марта, сообщает пресс-служба ведомства.

Фигурантами уголовного дела являются трое несовершеннолетних калининградцев. Они обвиняются в совершении террористических актов группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ).

По версии следствия, в июне 2025 года злоумышленники вступили в переписку с неустановленным куратором в мессенджере. Несовершеннолетние выполняли его указания: подготовили канистры с бензином, а после подожгли четыре объекта электрооборудования на железной дороге. В результате ОАО «РЖД» причинен ущерб свыше 100 тысяч рублей.