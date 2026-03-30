В Калининграде начинают судить директора стройфирмы по обвинению в гибели экскаваторщика на Тенистой аллее

Уголовное дело по факту гибели рабочего при сносе здания на Тенистой аллее в Калининграде направлено в суд. Об этом в понедельник, 30 марта, сообщают региональная прокуратура и Следственный комитет.

Фигурантом уголовного дела является 49-летний директор строительной фирмы. Он обвиняется в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, что повлекло по неосторожности смерть человека.

По версии следствия, обвиняемый в марте 2025 года допустил погибшего к демонтажу здания с использованием экскаватора. При этом директор не удостоверился, что работник прошёл обучение требованиям охраны труда.

«В результате этого во время выполнения работ произошло обрушение трубы дымохода на кабину экскаватора, в которой в тот момент находился экскаваторщик. От полученных телесных повреждений 40-летний мужчина скончался на месте происшествия», — отметили в СК.

«Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Калининграда для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении прокуратуры.