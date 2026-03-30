Мечтать не вредно: Ярослав Тимофеев и Вадим Чалый впервые на одной сцене в день рождения Иммануила Канта

Чего в Соборе ждут больше всего? Какие пригласительные выставляют по таймеру, чтобы успели все? Для чего в середине недели сюда приходят 700 человек?
Слушать лекции. О музыке — от Ярослава Тимофеева. О философии — от Вадима Чалого. Эту систему координат ни с чем не перепутаешь. В пространстве между музыкой и философией исторически расположен Кнайпхоф — остров Канта.
А что должно случиться, чтобы главный редактор «Музыкальной академии» и профессор МГУ встретились на одной сцене? Да просто всё — пригласить молодых учёных на день рождения к человеку, который занимает особенное место в их собственных, независимых друг от друга системах. К Иммануилу Канту, конечно. Теперь вы поняли, какой компанией будем встречать день великого философа?
Музыка в философии. Философия в музыке
22 апреля Ярослав Тимофеев и Вадим Чалый впервые приземлятся в Калининграде одновременно, чтобы прочесть две лекции в один вечер.
Вадим вспомнит, как философы — Платон, Августин, Декарт и сам виновник торжества — пытались музыку понять. Ярослав покажет, как у Штрауса, которого вдохновил Ницше, или Хиндемита, сочинившего оперу об открытиях Кеплера, законы музыкальные продолжали философские напрямую.
Балансировать между музыкой и философией будем в разных смыслах. Так, экс-участник группы «Бигуди» возьмёт с собой электрогитару, а пианист и автор музыки OQJAV сядет за рояль. Может, и за орган: здесь нет готовых сценариев.
Пригласительные
Все билеты на день рождения Иммануила Канта, на котором встретятся двое его поклонников с учёными степенями, будут бесплатными. Они появятся на сайте Собора 1 апреля в 10 утра, и здесь главное — поверить, что это не шутка.