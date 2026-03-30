Калининград готовится к одному из самых ярких гастрономических событий весны

18 апреля 2026 года в парке семейного отдыха «Аистово» состоится первый фестиваль шашлыка в Калининградской области — «Жарим под градусом»*.
Организатор фестиваля, управляющая парка «Аистово» Анастасия, приглашает жителей и гостей региона провести день в атмосфере вкуса, отдыха и живого общения.
Начало мероприятия запланировано на 11:00, в 14:00 состоится подведение итогов и награждение победителей.
Что ждёт гостей фестиваля
Программа мероприятия объединяет гастрономию, развлечения и атмосферу настоящего праздника.
Гости смогут принять участие в народном голосовании за лучшего участника, понаблюдать за конкурсом мастеров приготовления шашлыка и насладиться концертной программой. На площадке будет организовано пространство для отдыха, общения и фотозоны.
В рамках фестиваля также предусмотрена дегустация напитков. Дегустация осуществляется исключительно для совершеннолетних посетителей (18+) и проводится в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Отдельным событием станет приготовление шашлыка впечатляющих размеров — зрелищный гастрономический элемент программы.
Формат и атмосфера
«Жарим под градусом» — это не просто фестиваль еды. Это место встречи, где собираются люди, чтобы провести время вместе, отвлечься от повседневности и наполниться новыми впечатлениями.
Организаторы делают акцент на живой атмосфере, эмоциях и вовлечённости гостей — от конкурсов до общения и фотозон.
Важная информация
Место проведения: парк семейного отдыха «Аистово».
Дата: 18 апреля 2026 года.
Время: с 11:00 до 14:00 (награждение).
Возрастное ограничение: 18+.
Участие и контакты
Заявки на участие в фестивале авторских напитков:
+7 962 257-87-54 (Никита).
Заявки на конкурс «Шашлычник»:
+7 906 237-21-23 (Дмитрий Барышев — арт-директор парка «Аистово»).
Новости, сроки и подробные условия проведения конкурсов размещены на официальном сайте и в социальных сетях:
Сайт: aistovo39.ru/#/
Фестиваль «Жарим под градусом» — это возможность провести день ярко, вкусно и в хорошей компании.
Приходите сами, приглашайте друзей и станьте частью первого фестиваля шашлыка в Калининградской области.
* Название фестиваля носит метафорический характер и отражает атмосферу тепла, огня и гастрономического праздника.
Все упомянутые напитки являются безалкогольными.