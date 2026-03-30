Калининград готовится к одному из самых ярких гастрономических событий весны

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

18 апреля 2026 года в парке семейного отдыха «Аистово» состоится первый фестиваль шашлыка в Калининградской области — «Жарим под градусом»*.

Организатор фестиваля, управляющая парка «Аистово» Анастасия, приглашает жителей и гостей региона провести день в атмосфере вкуса, отдыха и живого общения.

Начало мероприятия запланировано на 11:00, в 14:00 состоится подведение итогов и награждение победителей.

Что ждёт гостей фестиваля

Программа мероприятия объединяет гастрономию, развлечения и атмосферу настоящего праздника.

Гости смогут принять участие в народном голосовании за лучшего участника, понаблюдать за конкурсом мастеров приготовления шашлыка и насладиться концертной программой. На площадке будет организовано пространство для отдыха, общения и фотозоны.

В рамках фестиваля также предусмотрена дегустация напитков. Дегустация осуществляется исключительно для совершеннолетних посетителей (18+) и проводится в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Отдельным событием станет приготовление шашлыка впечатляющих размеров — зрелищный гастрономический элемент программы.

Формат и атмосфера

«Жарим под градусом» — это не просто фестиваль еды. Это место встречи, где собираются люди, чтобы провести время вместе, отвлечься от повседневности и наполниться новыми впечатлениями.

Организаторы делают акцент на живой атмосфере, эмоциях и вовлечённости гостей — от конкурсов до общения и фотозон.