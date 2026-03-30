Слегка свежо и солнце за облаками: прогноз погоды в Калининграде и области на 30 марта

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В течение понедельника, 30 марта, в регионе ожидается мягкая весенняя погода без существенных осадков. Об этом сообщили в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Утром температура будет постепенно расти от 0...+3 на восходе до +6...+9 ближе к полудню. Днём в Калининграде и по области воздух прогреется до +10...+12, на побережье будет прохладнее — от +5 до +9. Ожидается переменная облачность, где-то возможны прояснения.

К вечеру начнёт холодать: на закате ожидается +5...+8, к полуночи — от +1 до +4. Сохранится облачная погода с прояснениями, осадки маловероятны. Ветер будет преимущественно юго-западным: утром слабым, 1-6 м/с, днём — умеренным, 3-8 м/с.