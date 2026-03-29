В воскресенье в Калининградской области ожидается контрастная погода: на востоке до +15, у моря — до +8

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В воскресенье, 29 марта, ожидается заметный перепад температуры между востоком, центром и побережьем региона. Об этом сообщили в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».

На востоке региона — в Гусевском, Нестеровском, Озёрском, Краснознаменском и Черняховском районах — воздух прогреется до +13...+15. Там прогнозируют солнечную погоду и переменную облачность.

В Калининграде, а также в центральной и западной частях области будет свежее — до +9...+11. Синоптики ожидают облачную погоду с прояснениями. Самой холодной зоной окажется побережье. Там температура поднимется лишь до +5...+8, небо затянет тучами, местами не исключён небольшой дождь.

По данным синоптиков, сейчас температура воздуха составляет +5. Ветер северо-западный, 4 м/с, относительная влажность воздуха — 76%, атмосферное давление — 1019 гПа.