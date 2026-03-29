Переехали лапу и бросили на дороге: калининградские волонтёры спасают пса, четыре дня лежавшего с открытым переломом

В Калининграде таксист переехал собаке лапу и бросил её на дороге, а хозяйка не нашла возможности отвезти питомца в клинику. Об этом «Клопс» рассказала руководитель благотворительного фонда Зоя Шумилова.

Несчастный случай произошёл 17 марта. Как рассказали очевидцы, машина переехала Бадди переднюю лапу — кость торчала наружу. Собаку отнесли домой. Хозяйка пса зафиксировала перелом палкой и перемотала бинтом.

Конечность кровоточила, а сам пёс без помощи и обезболивающих пролежал дома четыре дня. Неравнодушные соседи написали о ситуации в соцсетях 21 марта и попросили откликнуться волонтёров. Шумилова договорилась с клиникой, собаку привезли на осмотр, после чего владелица написала отказ от питомца.

Ситуация была плачевной, сломаны две косточки. Из-за того, что затянули время и он долго лежал с открытой раной, на лапе начался некроз мягких тканей. От боли пёс даже пытался отгрызть себе лапу...

Мы с Бадди были на приёме у хирурга-ортопеда, доктор обещает полное восстановление и полноценную жизнь. Сейчас собачка находится в клинике на стационаре, ожидая операцию, стоимость которой — 55 тысяч рублей. Малышу установят внешний фиксатор и спицы, так как переломы очень сложные. Без помощи неравнодушных калининградцев мы не справимся. У нас в клинике огромные долги... Пёс молодой, очень красивый и добрый. Его жизнь только начинается. Помогите, пожалуйста, Бадди сохранить лапку», — призывает Шумилова.