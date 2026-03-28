Туман, дождь и до +15: какая погода ждёт Калининградскую область в воскресенье

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В воскресенье, 29 марта, в регионе прогнозируют переменную облачность и постепенное потепление. Об этом сообщается в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Ночью температура опустится до 0...+3°C, существенных осадков не ожидается. В прибрежных районах — Багратионовском, Зеленоградском и Гурьевском — возможен небольшой дождь. Утром воздух прогреется до +6...+9°C, на побережье — до +4...+6°C. Синоптики допускают локальные осадки в прибрежной зоне.

Днём в Калининграде и западной части региона ожидается до +9...+11°C, на востоке области — до +12...+15°C. У побережья будет прохладнее — +5...+8°C. В восточных районах осадков не прогнозируется, а на западе и у моря возможен кратковременный дождь. После обеда на побережье вероятны туман и дымка.

К вечеру температура начнёт снижаться: от +4...+7°C на закате до +1...+3°C к полуночи. В большинстве районов осадков не ожидается, но на западе области и у побережья сохранится вероятность тумана.

Ветер ночью и утром будет северный, слабый — 1–5 м/с. Днём сменится на северо-западный и усилится до 2–8 м/с. Атмосферное давление составит 762–763 мм рт. ст.