Заморозки остаются, но без резкого холода: калининградские синоптики смягчили прогноз на следующую неделю

В Калининградской области прогноз на следующую неделю пересмотрели в сторону более мягкого сценария. Об этом сообщается в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».

По данным синоптиков, вместо ранее ожидаемого похолодания с осадками регион окажется в зоне так называемой барической седловины — между областями пониженного и повышенного давления в Европе. Такая ситуация приведёт к относительно стабильной погоде. Существенных осадков не прогнозируется, однако в отдельные дни, особенно в начале недели, возможны кратковременные локальные дожди или крупа.

Температурный фон останется контрастным. Ночью ожидаются заморозки до 0...-3°С, днём воздух прогреется до +8...+11°С, на побережье будет прохладнее — около +6...+9°С. В целом такие показатели близки к климатической норме или немного ниже её. По оценкам метеомоделей, Калининградская область окажется в «нейтральной» зоне между холодом в центральной и южной Европе и более тёплой погодой на востоке.

Синоптики также отмечают, что в конце первой декады апреля возможны потепления, однако говорить о них с уверенностью пока рано.