Солнечно и до +11: прогноз погоды в Калининграде на 28 марта

В субботу, 28 марта, в регионе будет преимущественно солнечно. Об этом сообщается в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Утром в регионе сохранится облачность и остатки ночного тумана, однако в ближайшие часы они рассеются. Днём установится малооблачная или переменная облачность.

К обеду температура воздуха в Калининграде и по области поднимется до +9…+11°С, на побережье будет прохладнее — около +6…+9°С. Вечером ожидается понижение температуры до +1…+3°С.

Осадков синоптики не прогнозируют. Ветер будет слабым.