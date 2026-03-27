Яйца на вырост: в Калининградскую область в марте привезли 1,5 млн будущих кур

В Калининградскую область в течение марта завезли 1,5 млн инкубационных яиц. Такие данные приводит региональный Россельхознадзор.

Импортная продукция прошла все необходимые исследования и анализы, нарушений требований российского законодательства, а также правил и норм Евразийского экономического союза не выявлено.

«Яйца направлены для инкубирования и дальнейшего выращивания на птицеводческих предприятиях, расположенных на территории региона», — уточнили в ведомстве.

В Калининградской области за год поголовье птицы во всех хозяйствах выросло на 2,5%. На конец января эта цифра составила 3,59 млн штук.

