Игроки «Балтики» внесли решающий вклад в победу сборной России над командой Никарагуа

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Впервые в истории национальной команды России на поле одновременно вышли два игрока «Балтики». При этом оба калининградца Мингиян Бевеев и Максим Петров организовали атаки, которые завершились голами в ворота сборной Никарагуа. Товарищеская встреча, которую транслировал телеканал «Матч ТВ», проходила в Краснодаре 27 марта.

Защитник бело-синих Мингиян Бевеев оказался в стартовом составе сборной России. В конце первого тайма балтиец прошёл по флангу и прострелил в штрафную, где мяч попал в руку защитника гостей. Арбитр назначил пенальти, который уверенно реализовал Константин Тюкавин.

Полузащитник «Балтики» Максим Петров появился на поле на 66-й минуте, заменив Даниила Фомина. На 83-й минуте Петров начал атаку, после которой Александр Головин забил третий мяч в ворота команды Никарагуа. Товарищеский матч завершился победой россиян 3:1.

Следующий поединок сборная России сыграет против команды Мали 31 марта в Санкт-Петербурге. В составе россиян к этой игре также готовится вратарь «Балтики» Максим Бориско, а защитник Натан Гассама сыграет за малийцев.