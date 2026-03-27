Сделали полшага к защите титула: калининградский «Локомотив» одержал победу в матче Кубка России

Действующий обладатель волейбольного Кубка России «Локомотив» с победы начал выступление в новом розыгрыше турнира. Калининградки одержали уверенную победу 3:0 над командой «Динамо-Метар». Трансляцию поединка 1/8 финала из Челябинска 27 марта вела Всероссийская федерация волейбола.

В первой партии игроки «Локо», отдохнувшие от волейбола, уверенно повели в счёте с первых розыгрышей и довели сет до победы. Следующий игровой отрезок на подъёме начали уже хозяйки 8:4. К середине партии железнодорожницы достали соперниц и вышли вперёд — 25:22.

Третий сет калининградки выиграли на классе, решив не доводить поединок до нервной концовки. Самыми результативными в составе красно-зелёных стали Киси до Насименто и Дарья Киселёва, набравшие по 14 очков. Кроме того, Киселёва сделала 4 блока. Андрей Воронков в этом матче задействовал в полной мере лишь стартовую шестёрку и обеих либеро. На замену выходили Екатерина Любушкина и Екатерина Пипунырова.

Второй матч противостояния пройдёт 31 марта во дворце спорта «Янтарный». Начало поединка в 19:00.