Дневное дефиле ночницы: калининградка сфотографировала летучую мышь (обновлено)

В объектив калининградского фотографа Ольги Музюкиной среди бела дня попала летучая мышь. Об этом рассказала «Клопс» сама девушка.

Воскресный день, 22 марта, проходил как обычно — в дороге: Ольга с мужем в очередной раз отправились на поиски живописных кадров природы. Проезжая мимо поля под Новостроево в Озёрском округе, они обратили внимание на странную птичку, которая реяла над широкой лужей.

«Она летала над водой, иногда касаясь её, прямо как это делают ласточки, — рассказывает девушка. — Мы сделали несколько фото издалека... И убедились, что ласточкой там и не пахнет!»

Оказалось, что круги над водой «наворачивала» летучая мышь. Какое-то время она демонстрировала своё мастерство полёта, потом ненадолго пристроилась к ветке кустарника. А после снова вспорхнула и даже осмелилась приблизиться к людям.

«В этот день мы видели журавлей, чибисов, аиста, белых цапель, свиязь, гоголей, чомг, овсянок, гаичек, рябинника, — вспоминает фотограф. — Но по дороге домой обсуждали только эту меховую мышку!»