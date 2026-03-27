Дневное дефиле ночницы: калининградка сфотографировала летучую мышь (фото, видео)

В объектив калининградского фотографа Ольги Музюкиной среди бела дня попала летучая мышь. Об этом рассказала «Клопс» сама девушка.
Воскресный день, 22 марта, проходил как обычно — в дороге: Ольга с мужем в очередной раз отправились на поиски живописных кадров природы. Проезжая мимо поля под Новостроево в Озёрском округе, они обратили внимание на странную птичку, которая реяла над широкой лужей.
«Она летала над водой, иногда касаясь её, прямо как это делают ласточки, — рассказывает девушка. — Мы сделали несколько фото издалека... И убедились, что ласточкой там и не пахнет!»
Оказалось, что круги над водой «наворачивала» летучая мышь. Какое-то время она демонстрировала своё мастерство полёта, потом ненадолго пристроилась к ветке кустарника. А после снова вспорхнула и даже осмелилась приблизиться к людям.
«В этот день мы видели журавлей, чибисов, аиста, белых цапель, свиязь, гоголей, чомг, овсянок, гаичек, рябинника, — вспоминает фотограф. — Но по дороге домой обсуждали только эту меховую мышку!»
Ольга поискала информацию о необычной модели в интернете и узнала, что, вероятнее всего, им встретилась водяная ночница. Но это только предположение. Точнее сказать сложно: в Калининградской области водится несколько видов рукокрылых. И отличия между ними такие тонкие, что для этого биологам приходится брать животное в руки и измерять определённые части его тела.
Интересно, что обычно ночницы вылетают за добычей в сумерках после захода солнца. «Возможно, — говорит Ольга, — мы увидели её днём, потому что предыдущая ночь была слишком холодной для насекомых, и ей не на кого было охотиться в привычное время».
Лебедя-кликуна, прилетевшего к нам из Латвии, встретили в Светловском округе.