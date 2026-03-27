В Калининградской области растёт поголовье птицы, но снижается производство яиц

В Калининградской области за год поголовье птицы во всех хозяйствах выросло на 2,5%. На конец января эта цифра составила 3,59 млн голов, сообщает в пятницу, 27 марта, Калининградстат.

Как отметили в ведомстве, с 2001 года поголовье птицы в регионе увеличилось на 83,1%. В настоящее время большая часть — 3,3 млн голов, или 91,7% — выращивается в сельскохозяйственных организациях. У частных лиц содержалось 292,4 тыс. голов птицы (8,1%), в крестьянских (фермерских) хозяйствах — 6,3 тысячи (0,2%).

По производству птицы на убой в 2025 году Калининградская область находилась на третьем месте в СЗФО. Впереди Ленинградская область (296,2 тыс. тонн) и Новгородская область (119,1 тыс. тонн).

Регион входит в топ-3 по производству яиц. На лидирующей позиции Ленинградская область — 3,77 млрд штук в год, на втором месте Вологодская область — 674,2 млн. В Калининградской области в 2025-м произведено 315,9 млн яиц — на 1,2% меньше, чем годом ранее.