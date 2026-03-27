Интерес к новым автомобилям в Калининградской области за год вырос на 8% — аналитики

Интерес к новым автомобилям в Калининградской области за год вырос на 8%. Об этом сообщили аналитики «Авито Авто» в пятницу, 27 марта.

Средняя стоимость новой машины по итогам зимы составила около 3,5 млн рублей. При этом заметную долю рынка занимают китайские бренды — больше всего объявлений приходится на TENET и Jetour. Среди популярных марок также выделяются EXEED и JAECOO, а среди моделей — JAECOO J7, Jetour Dashing и Jetour X70 Plus.

Спрос на кроссоверы и внедорожники за год увеличился на 27%. В среднем такие автомобили стоят также около 3,5 млн рублей. При этом интерес к российским моделям в сегменте SUV вырос в 2,5 раза, а средняя цена составила 2,6 млн рублей. Наиболее заметный рост показали Solaris HC и LADA Niva Travel.

Аналитики отмечают и изменение поведения покупателей. Вторичный рынок по-прежнему превышает первичный по количеству сделок примерно в пять раз, однако доля тех, кто выбирает новые автомобили, выросла до 37% — это на 10 процентных пунктов больше, чем годом ранее.

Эксперты связывают эту тенденцию с сокращением предложения бюджетных автомобилей с пробегом. Покупатели всё чаще увеличивают бюджет до 2 млн рублей и начинают рассматривать новые машины с гарантией и льготным кредитованием.

Кроме того, растёт доля пользователей, которые изначально не определились с выбором автомобиля. За год их число увеличилось с 21% до 27%, ещё 15% меняют решение в процессе поиска.

Большинство покупателей — более 85% — начинают поиск автомобиля онлайн. Это, по мнению экспертов, усиливает роль цифровых сервисов и требует от рынка более гибкого подхода к работе с клиентами.