Калининградка разгромила прилавок в кафе восточной кухни, а хозяйке велела убираться в аул (видео)

Женщина, назвавшая себя коренной калининградкой, устроила погром в кафе восточной кухни из-за нечищеной лестницы. О происшествии, случившемся в конце февраля, «Клопс» рассказала сама пострадавшая.

С тех пор Карина (имя изменено) успела съездить в отпуск и вернуться, но извинений от буйной гостьи так и не дождалась.

«Я до сих пор в шоке. Кафе находится в здании, где ещё несколько торговых точек, а лестница у нас одна. Я стояла на крыльце, когда женщина шла в аптеку и наорала на меня, что я плохо почистила наледь со ступенек», — вспоминает собеседница «Клопс».

Карина объяснила, что за лестницу отвечает собственник здания. В ответ она услышала отборный мат и оскорбления.

«Почему-то к фармацевту претензий не было, убрать должна была именно я. Когда я отказалась, фурия влетела в ресторанчик и начала громить прилавок», — вспоминает предпринимательница.

Дебош попал на камеры видеонаблюдения.