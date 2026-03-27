Калининградка разгромила прилавок в кафе восточной кухни, а хозяйке велела убираться в аул (видео)

Калининградка разгромила прилавок в кафе восточной кухни, а хозяйке велела убираться в аул (видео) - Новости Калининграда | Иллюстрация: «Клопс»
Женщина, назвавшая себя коренной калининградкой, устроила погром в кафе восточной кухни из-за нечищеной лестницы. О происшествии, случившемся в конце февраля, «Клопс» рассказала сама пострадавшая.

С тех пор Карина (имя изменено) успела съездить в отпуск и вернуться, но извинений от буйной гостьи так и не дождалась.

«Я до сих пор в шоке. Кафе находится в здании, где ещё несколько торговых точек, а лестница у нас одна. Я стояла на крыльце, когда женщина шла в аптеку и наорала на меня, что я плохо почистила наледь со ступенек», — вспоминает собеседница «Клопс». 

Карина объяснила, что за лестницу отвечает собственник здания. В ответ она услышала отборный мат и оскорбления.

«Почему-то к фармацевту претензий не было, убрать должна была именно я. Когда я отказалась, фурия влетела в ресторанчик и начала громить прилавок», — вспоминает предпринимательница.

Дебош попал на камеры видеонаблюдения. 

«Она разбила посуду и светильник. Назвала себя коренной калининградкой, а мне советовала убираться в аул. Я чудом увернулась от летящих осколков. И да, я родилась в России», — рассказывает Карина с дрожью в голосе. 

Женщина сразу вызвала полицию. Позже ей ответили, что хулиганку оштрафовали. 

Ущерб возместила дочь коренной жительницы. «Она у неё такая хорошая: деньги принесла, прощения попросила. Говорит, мама бизнесвумен и никогда ни перед кем не извиняется», — говорит хозяйка кафе.

Карина надеется, что хулиганка узнает на видео себя и всё-таки принесёт извинения лично.

