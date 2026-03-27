В атомном городе Немане прошёл отбор на фестиваль «U-235» проекта «Школа Росатома»

Участники муниципального прослушивания представили как известные, так и собственные песни и стихи. Несмотря на волнение, ребята уверенно держались на сцене. В этом им помогали наставники и члены жюри: председатель жюри фестиваля, лидер группы «Сурганова и Оркестр» Светлана Сурганова; члены жюри — сооснователь группы Валерий Тхай и советник департамента по взаимодействию с регионами госкорпорации «Росатом», руководитель проекта «Школа Росатома» Наталья Шурочкова.

Ежегодный Фестиваль авторской музыки и поэзии «U-235. Новые песни», который проводит «Школа Росатома» при поддержке госкорпорации «Росатом», направлен на поддержку талантливой молодёжи из атомных городов. Конкурс проходит в четырёх номинациях: «Авторская музыка», «Поэзия», «Авторская песня» и «Исполнение классических авторских произведений». Участвовать могут подростки от 11 до 16 лет. До 15 апреля ещё можно подать подать заявку, размещённую на официальном сайте фестиваля «U-235».

По итогам отбора сто лучших участников со всей страны отправятся на творческую смену во Всероссийский детский центр «Орлёнок», где с 17 июля по 6 августа пройдёт финал фестиваля.