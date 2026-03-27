Были рядом почти с рождения: калининградцы Татьяна и Александр Раткевичи отметили 50-летний юбилей супружества (фото, видео)

Золотую свадьбу отметили калининградцы Татьяна и Александр Раткевичи. «Клопс» побывал на торжественной церемонии в пятницу, 27 марта.

Татьяна Геннадьевна и Александр Николаевич вместе не только всю сознательную, но практически просто — всю жизнь. Они даже на свет появились с разницей в месяц в одном и том же родильном доме. «Правда, — смеётся Татьяна Геннадьевна, — познакомиться тогда не успели!» Этого часа им пришлось подождать ещё 23 года.

И только уже встретившись и полюбив, они узнали, что всё это время ходили буквально на расстоянии вытянутой руки друг от друга. Что было множество общих знакомых и даже одноклассников. Неудивительно, что, когда высокий темноволосый Саша увидел в компании нежную блондинку Таню, он сразу подумал: «Это моя будущая жена».

И пусть за первой встречей последовали недели ожидания: Александр, судовой механик, почти сразу ушёл в рейс. Вернувшись, он сразу набрал заветный номер.